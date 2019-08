Spa-Oase im malerischen Tiroler Bergpanorama

Außergewöhnlich, einladend und einzigartig – so lässt sich das «KUHOTEL by Rilano» im schönen Tirol treffend beschreiben. Eingebettet zwischen der Steinplatte und den Kitzbühler Alpen verspricht das Themenhotel alpine Ausblicke, unberührte Natur und unvergleichliche Ruhe. Die gelungene Mischung aus Tiroler Tradition und Moderne sorgt für wohnliches Ambiente und lässt Sie gemütliche Stunden in Ihrem Zimmer mit moderner, komfortabler Ausstattung verbringen. Ein Highlight eines jeden Zimmers ist der private Balkon, auf dem Sie einen atemberaubenden Blick auf die Kitzbüheler Alpen oder über das Dorf genießen.

Nach erholsamen Nächten ist im «KUHOTEL by Rilano» für den perfekten Start in den neuen Tag gesorgt: Geniessen Sie im Restaurant «KULINARIUM» schon morgens ein großzügiges Frühstücksbuffet mit beeindruckender Live-Cooking-Station, an welcher köstliche Eierspeisen frisch vor Ihren Augen für Sie zubereitet werden. Dem in keiner Weise nachstehend sind die am Abend gereichten Speisen. Mit Fokus auf saisonale und regionale Küche, aufgelockert durch mediterrane Gerichte, ist für ein wahres Erlebnis des Gaumens gesorgt.

Dank traumhafter Lage und hervorragender Ausstattung des Hotels wählen Sie zwischen zahlreichen Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Tage. Nur wenige Schritte entfernt laden die Kitzbühler Alpen zu Klettertouren und ausgiebigen Wanderungen ein. Ein weiteres Highlight in der nahen Umgebung ist das Hochplateau Steinplatte, auf dem sich Europas größtes Trockenriff befindet. Hier finden Sie nicht nur überraschende Bergerlebnisse und malerische Ausblicke, sondern mit etwas Glück auch 200 Millionen Jahre alte versteinerte Korallen. Nach aktiven Stunden in der Natur lädt der Spa-Bereich zu vielseitiger Entspannung ein. Lassen Sie Körper, Seele und Geist in dem rund 2000 Quadratmeter grossen Bereich zur Ruhe kommen. Ob finnische Sauna, Heubad, Brechlbad oder Sanarium, Indoor- und Outdoor-Pool oder Panorama-Ruheraum – hier findet jeder den perfekte Ort zur Erholung.

