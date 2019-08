Erlebe Taylor Swift hautnah in Paris

Taylor-Swift-Fans aufgepasst: 20 Minuten verlost 2 x 2 Tickets für ein exklusives und intimes Konzert des Superstars in Paris. Du willst hin? Dann mach mit!

Zwei Jahre bastelte Taylor Swift an ihrem neuen Album «Lover» – am 23. August erscheint die langersehnte neue Platte. Und du kannst live dabei sein, wenn die amerikanische Pop-Queen ihre neuen Tracks «ME!» feat. Brendon Urie sowie auch die LGTBQ-Hymne «You Need to Calm Down» zum Besten gibt. Denn 20 Minuten schickt zwei glückliche Gewinner und ihre Begleitung ans exklusive und intime «City of Lover»-Konzert am 9. September in Paris!

Zu gewinnen gibt es nicht nur Tickets fürs einmalige Konzert, an dem du mit nur 2000 anderen Swifties hautnah dabei sein kannst, sondern auch eine Übernachtung sowie die Hin- und Rückreise in der 1. Klasse eines TGV-Lyria-Zuges.

Du bist neugierig geworden und willst die Chance auf keinen Fall verpassen, dein Idol in unmittelbarer Nähe zu erleben? Dann mach jetzt mit und versuche dein Glück!

«Lover» ist ab dem 23. August hier als Download, zum Streamen, als CD, Deluxe Boxset sowie in vier verschiedenen Deluxe-Journals erhältlich.