Nach den Ferien im Flow bleiben? Fünf Tipps für den Alltag

Die Ferienzeit geht vorbei und der Alltag wartet wieder auf dich. Aber wer sagt denn, dass der Ferienflow nicht in einen Alltagsflow übergehen kann? Wir haben fünf Tipps für dich, um im Flow zu bleiben.

1. Wechsle die Perspektive

Zurück im Alltag sehnst du dich nach den Ferien – doch deine gewohnte Umgebung muss deshalb nicht langweilig sein. Aufs Tram warten? Beobachte die Menschen um dich herum. Den Arbeitsweg zum tausendsten Mal gehen? Geh einmal durch unbekannte Gassen.

2. Zeige Wertschätzung

Nichts ist langfristig motivierender als Wertschätzung. Ein aufrichtiges Dankeschön gibt den nötigen Motivationsschub, um weiterzuarbeiten. Damit jeder an Wertschätzung kommt, muss auch jeder Wertschätzung zeigen. Es ist ein Geben und Nehmen.

3. Sei dir bewusst, was du alles hast

Sei dir bewusst, was in deinem Leben alles gut ist. Zeige Dankbarkeit, besonders für Menschen und Dinge, die in deinem Leben schon fast selbstverständlich geworden sind.

4. Hilf anderen und lass dir helfen

Uns wird immer wieder ans Herz gelegt, dass wir anderen helfen sollen. Ebenso wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen lassen. Together is better.

5. Nimm dir bewusst Entspannungspausen

Nicht nur Yoga entspannt. Auch ein Powernap in der Parkwiese, ein erfrischendes Focuswater in der Abendsonne oder eine grosszügige Mittagspause bringen Entspannung. Danach sprudelst du garantiert wieder vor Energie.