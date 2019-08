Gewinne Tickets für den Laver Cup in Genf

Die besten Tennisspieler der Welt treffen vom 20. bis 22. September in Genf aufeinander. Wilson verlost zwei VIP Tickets für das Event.

Zum dritten Mal findet der Laver Cup statt. Dieses Jahr hat das Turnier Heimspiel in Genf. Denn 2017 rief niemand geringeres als Roger Federer mit weiteren Partnern das Turnier ins Leben. Inspiriert vom Golf Ryder Cup sollen jährlich die besten Spieler aus Europa gegen die besten Spieler der restlichen Welt antreten.

Bereits die vergangenen zwei Jahre in Prag und Chicago gewann Team Europa und auch dieses Jahr tritt das Team in starker Formation auf. Fabio Fognini, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev und Gastgeber Roger Federer kämpfen um den dritten Titel in Folge.

Wilson gibt dir die Chance bei diesem einzigartigen Spektakel live dabei zu sein. Als stolzer Partner und offizieller Equipment-Sponsor des Laver Cups, verlost Wilson zwei VIP Tickets. Mach mit und du sitzt am 20. September vielleicht mit auf der Zuschauertribüne.

Doch auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen nicht leer aus. Es gibt zwei Laver Cup Limited Edition des Pro Staff Rackets zu gewinnen, sowie ein handsigniertes Exemplar des Roger Federer Pro Staff RF97.