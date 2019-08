«Scary Stories» mit sensationellem US-Start

Guillermo del Toros Bestseller-Verfilmung gelingt der beste Horrorfilm-Start des Sommers! «Scary Stories to Tell in the Dark» – ab dem 24. Oktober im Kino.

Die Prognosen wurden sogar übertroffen: Letztes Wochenende startete in den USA mit «Scary Stories to Tell in the Dark» die Verfilmung des weltweiten Bestsellers und spielte dabei knapp 21 Millionen US-Dollar ein. Damit setzte sich der Horrorthriller direkt hinter «Hobbs & Shaw» auf Platz 2 der Kinocharts. Produzent und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro, Meister für Horror- und Fantasy-Geschichten, zeigt sich gerührt: «Das ganze Team freut sich riesig darüber, dass die Kinogänger der Welt von «Scary Stories» huldigen.»

Die grusligen Kultgeschichten werden von Regisseur André Øvredal («Trollhunter») als Horrorfilm inszeniert, der nicht für Kinderaugen gemacht ist. «Scary Stories to Tell in the Dark» erzählt die unheimliche Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die ein grosses Geheimnis lösen wollen – denn in ihrer Kleinstadt treibt plötzlich ein Mörder sein Unwesen. Unerschrocken heften sie sich an seine Fersen. Bis sie bemerken, dass sie die Nächsten auf seiner Todesliste sind…