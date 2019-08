Blau-weisse Urlaubsträume auf Korfu

Melde dich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecke die schönsten Reiseziele ganz in deiner Nähe. Verbringe deine Ferien etwa in einer luxuriösen Suite mit atemberaubendem Blick über die unendliche Weite des Ionischen Meeres.

In traumhafter Lage an Korfus Ostküste gelegen heisst dich das Adults-only Hotel MarBella Nido Suite Hotel & Villas willkommen. Dort erfüllen sich deine lang ersehnten Ferienträume: Untergebracht in einer eleganten Suite mit wunderschöner Innenarchitektur in gelungenem Mix aus modernem Komfort und klassischer Eleganz residierst du hier wie einst Kaiserin Sisi in ihren zahlreichen Aufenthalten auf der grünen Insel.

Nicht umsonst zählt Korfu zu einer der beliebtesten Inseln Griechenlands. Bei einem Schritt vor die Tore des Hotels bieten sich dir zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung deiner kostbaren Ferienstunden. Während wunderschöne Strände und versteckte Buchten entlang der Küste zum Schwimmen im klaren Meer verführen, laden zahlreiche flache Felsen zu ausgiebigem Sonnenbaden ein. Aber auch die übrige Landschaft der grünen Insel überzeugt aufs Ganze. Olivenbäume und Zitrusfrüchte sind überall zu sehen und zu riechen und die malerischen mediterranen Wälder sind wunderbar für Spaziergänge und Wanderungen geeignet.

Kulinarische Köstlichkeiten runden deinen Aufenthalt auf Korfu perfekt ab. Geniesser haben im MarBella Nido Suite Hotel & Villas die Wahl zwischen genussvollen Momenten in einem stilvoll-eleganten Restaurant oder mehreren Bars. Geprägt von Korfus Vergangenheit als ehemalige venezianische Kolonie erwarten dich venezianisch-inspirierte Spezialitäten, die es teilweise einzig und allein auf der Insel zu finden gibt und grenzenlosen Genuss versprechen.

Buche jetzt dein persönliches Ferienglück und geniesse unvergessliche Stunden mit traumhaftem Meeresblick – und erfüllen dir deine sehnlichsten Ferienträume auf Secret Escapes!