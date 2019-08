Electric Quest: Mercedes-Benz macht aus Zürich eine Gaming-Arena 20 Minuten verlost exklusiv 100 Plätze für den letzten Beta-Test von Electric Quest. Der Nachfolger des Mixed-Reality-Pioniers «Urban. Hunt.» geht am 6. September über die Bühne. Verschaff dir mit dem Beta-Test am 30. August einen Vorteil im Kampf um den ersten Mercedes-Benz EQC der Schweiz.

Am 6. September um 19 Uhr ist es wieder so weit. Mercedes-Benz verwandelt Zürich in ein gigantisches Game-Level. Wie bereits 2015 und 2016 werden Tausende Spieler erwartet. Electric Quest wartet mit vielen spannenden Neuerungen auf. Im besten Battle-Royale-Modus kämpfst du während rund zweieinhalb Stunden um den ersten vollelektrischen Mercedes-Benz EQC der Schweiz. Für ein Jahr inklusive Strom und Versicherung.

Such auf dem Spielfeld die Energie, die du brauchst, um den EQC zu erobern. Stehle sie von anderen Spielern und nimm dich in Acht, wenn dir andere Spieler deine Energie rauben wollen.

Beim Beta-Test am 30. August um 19 Uhr erhalten 100 20-Minuten-Leserinnen und -Leser exklusiv die Chance, Electric Quest zu testen. Sammle während des Beta-Tests schon vorab Insights, gewöhne dich an die Spielumgebung, überlege dir Strategien und lerne Tricks fürs Game – und verschaffe dir so einen entscheidenden Vorteil für das Spiel am 6. September 2019.

So bist du ideal vorbereitet für das Mixed-Reality-Game des Jahres. Lade jetzt die App auf electricquest.com herunter. Zu gewinnen gibts tolle Preise: Dem Gewinner winkt der erste Mercedes-Benz EQC der Schweiz für ein Jahr. Und auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen mit wertvollen Preisen wie Laver-Cup-Tickets und einer Uhr von Baume et Mercier im Wert von 2850 Franken alles andere als leer aus.

Du hast Lust bekommen und willst deine Nerven und Kräfte stärken, um richtig aufs Spiel am 6. September vorbereitet zu sein? Dann mache mit und schnapp dir mit etwas Glück ein Ticket für die Vorbereitungsrunde mit nur 100 Teilnehmerplätzen am 30. August 2019 um 19 Uhr in Zürich!