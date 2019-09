Gewinne einen Team-Event im Welle7 Workspace

Schluss mit grauen Bürowänden, ausschweifenden Präsentationen und Sandwiches zum Zmittag – der Welle7 Workspace lädt ein Team zum inspirierten Arbeiten und gemeinsamen Schlemmen ein.

Ob Maklerbüro oder Sicherheitsfirma, Anlagespezialisten oder Gemeinschaftspraxis – jedem Team tut eine Luftveränderung gut. Im Welle7 Workspace erwartet die Gäste eine einzigartige, motivierende Atmosphäre. Hier werden in stilvoll eingerichteten Räumen mit moderner Infrastruktur Meetings abgehalten, Seminare besucht und neue Ideen entwickelt. In den Begegnungszonen treffen kreative Newcomer auf erfahrene Geschäftsleute und mutige Einzelkämpfer auf zugängliche Teams. Wer seinen Business-Event mit einem Kochkurs, einer Fitnessbox-Lektion oder einem Crashkurs in Business English verbinden möchte, ist in der Welle7 bestens aufgehoben. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt – von Kaffee und Gipfeli bis hin zu Apéro gefolgt von einem Dinner samt Dessert.