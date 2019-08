Hier wetteifern Frauen um Sex-Dates!

Casual Dating ist ein Spiel. Zumindest für Simone, 28, und ihre Freundinnen, die gegenseitig um Sex-Dates wetteifern. Ihre Spielwiese: TheCasualLounge, die grösste Erotik-Plattform der Schweiz.

«Zu Beginn war alles nur ein Spass», erzählt Simone. Die blonde Schöne ist 28, seit drei Jahren Single und arbeitet Vollzeit als Immobilienmaklerin. Nach einer Beziehung sucht sie gerade nicht, gibt sie zu. «Casual Dating bereitet mir viel mehr Freude. Hier lerne ich schnell und unkompliziert Männer kennen, mit denen ich nach Lust und Laune Sex haben kann.» Mittlerweile sind auch ihre Freundinnen auf den Geschmack gekommen.

Als sich Simone vor einem Jahr auf TheCasualLounge.ch angemeldet hat, wurde sie in ihrem Freundeskreis erst belächelt. «Als ich nach zwei Wochen allerdings bereits vier One-Night-Stands hatte, wollten meine Freundinnen plötzlich auch mitmachen!», lacht Simone. «Vier von ihnen haben sich ebenfalls angemeldet. Das ist cool, so können wir uns bei unseren Treffen immer über unsere Dates austauschen. Mit der Zeit ist ein regelrechter Wettstreit daraus geworden», gibt die Blondine zu. «Wer hat den besseren Sex, den heisseren Mann oder am häufigsten einen Orgasmus. Casual Dating ist so etwas wie unser Sport geworden.»