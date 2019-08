Gewinne Familien-Ferien im Gesamtwert von über 11 000 Franken!

Es gibt insgesamt fünf Gutscheine für je eine Woche im 6-Personen-Comfort-Ferienhaus im Park Allgäu und im Park Bostalsee zu gewinnen!

Eine Ferienwoche für die ganze Familie, dich selbst und/oder deine Freunde, steht dir in den Ferienparks im Allgäu oder Saarland bevor: Im tropischen Badeparadies schwimmst und rutschst du bei 29,5 Grad, so oft du willst. Auf den endlosen Velowegen fährst du durch die Allgäuer Alpenlandschaft oder entdeckst am Bostalsee die Natur. In den parkeigenen Restaurants und Wellness-Einrichtungen wird dir (fast) jeder Wunsch erfüllt.

Der Park Allgäu befindet sich in der Nähe der Bayerischen Alpen. Zwischen den modernen Ferienhäusern warten wetterunabhängige Spielparadiese auf dich und auf der längsten Wildwasserbahn von Center Parcs wird es rasant. In einem der sechs Restaurants stillst du deinen Hunger, ehe du im hauseigenen Spa & Country Club Entspannung findest. Und das Beste? Der Park Allgäu ist weniger als zwei Stunden von Zürich entfernt!

Im Park Bostalsee warten dein Ferienhaus mit Seeblick, Wassersport- und Freiluftaktivitäten en masse sowie die Gebirgslandschaft des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Im für Gäste kostenlosen Aqua Mundo bleibt kein Auge trocken, während im Market Dome lecker unter Palmen geschlemmt wird. Der Park Bostalsee liegt etwa 400 Kilometer von Zürich entfernt. Viel Glück!