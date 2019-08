Wie fit bist du im Online-Marketing?

Institute for Digital Business

Das Institute for Digital Business an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich ist ein schweizweites Weiterbildungs-, Beratungs- und Forschungszentrum für digitale Transformation. Es unterstützt KMU sowie Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft und liefert Inputs in Form von Weiterbildungen, Know-how oder konkreten Lösungsvorschlägen.