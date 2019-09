«The Circus» gastiert im Letzipark

Manege frei im Einkaufszentrum Letzipark! Vom 3. bis 14. September serviert «The Circus» ein Programm mit viel Witz und einer gehörigen Portion spektakulärer Akrobatik. Höhepunkte sind die zwei Zirkus-Samstage vom 7. und 14. September sowie die Zircus-Workshops für Kinder an den Mittwochnachmittagen.

Treten Sie ein, meine Damen und Herren, und nehmen Sie Platz. Lassen Sie sich verzaubern. «The Circus» gastiert während zwei Wochen in Ihrem Einkaufszentrum Letzipark.

Zwei Samstage mit je drei Vorstellungen

Eine gute Zirkusvorstellung ist wie eine gekonnte Mischung aus Turngala, Zoobesuch und Silvesterparty. So zeigt sich auch das Programm von «The Circus» im Letzipark. Am Samstag, 7. September, werden die Schlangenshow von Fabienne Bullock, Ivo Studer mit seiner rasanten Jo-Jo-Nummer und gewagte Akrobatik-Einlagen vom Duo Scacciapensieri die Zuschauer begeistern. Am Samstag, 14. September werden das Duo ComicCasa mit seinem Physical-Theater, Ismael Stürm mit seinen Jonglage- und Comedy-Einlagen sowie Corinne Mathis mit ihrer Handstand- und Pole-Akrobatik die Letzipark-Zuschauer in ihren Bann ziehen. An beiden Samstagen starten die Zirkus-Shows jeweils um 14, 15.30 und 17 Uhr und sind wie immer kostenlos.

Spielen und gewinnen

Während der zwei Wochen können die Besucher auch ihr eigenes Glück an den zwei Slotmaschinen versuchen und dabei Sofortpreise im Wert von über 90‘000 Franken gewinnen. Da warten neben Preisen der Mieter auch eine grosse Anzahl von Eintritten für den Circus Monti, Zirkus Stey oder Circus Conelli auf die glücklichen Gewinner. Weiter können Tickets für den Tierpark Goldau, das Fifa-Museum, das Alpamare, die Umwelt-Arena oder das Schongiland gewonnen werden. Fitness-Fans freuen sich auf Abos und Gutscheine von Basefit.ch und Lionsoul Fitness. Die betreuten Spielzeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Als ganz spezieller Leckerbissen lockt zudem der grosse Wettbewerb mit einer Traumreise als Hauptpreis offeriert von TUI Zürich Letzipark. Der Gewinner reist mit einer Begleitperson für eine Woche in ein RIU All Inclusive Hotel nach Wahl auf die Kanaren inklusive Flug ab Zürich mit Edelweiss in der Economy Class. Alle Details inklusive Zirkusprogramm sind auf dem Internet zu finden: www.letzipark.ch