Herbstzeit ist Festzeit

Ob Alpabzug, Erntedank- oder Winzerfest: An vielen Orten weicht die dörfliche Ruhe jetzt fröhlichem Feiern. Die Herbstfeste laden ein zum Zuschauen, Degustieren und Mitmachen.

Der Herbst ist im ganzen Land die Zeit der Bräuche. Wenn die Tiere von den Sommerweiden wieder ins Tal getrieben werden und die Ernte eingebracht ist, verwandeln sich viele Orte in schmucke Festplätze. Mit Stolz präsentieren die Bauern ihre Spezialitäten: ein Fest für die Sinne – vor allem für den Gaumen. Zum Beispiel in der Region Freiburg. Da wird seit Jahrhunderten die legendäre «Bénichon» gefeiert. An diesem ursprünglich religiösen Fest dankte man für alle Produkte, die geerntet wurden. Wer die traditionelle Bénichon besucht, muss mit viel Hunger anreisen. Ganze sechs Stunden dauert das Festmahl des Erntedankfestes. Wem das ganze Menü zu viel ist, der probiert einfach einen Teil oder sonstige lokale Spezialitäten.

Apropos lokale Spezialitäten: Dazu gehören auch die leckeren Schweizer Weine, die international zum Geheimtipp avanciert sind. Höchste Zeit, die erstklassigen Tropfen gleich selbst zu degustieren. Am besten an einem der vielen Winzerfeste – in der Stadt oder mitten in den goldenen Rebbergen. Wer es bunter und lauter mag, besucht eine grosse Herbstmesse oder einen traditionellen Alpabzug. Dafür schlüpfen die stolzen Älpler in ihre beste Tracht und ziehen mit ihren bunt geschmückten Tieren von der Alp ins Tal – typisches Glockengebimmel inklusive. Dort angekommen, werden die Heimkehrer wie Helden begrüsst: Auf dem Dorfplatz zeigen Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger ihnen zur Ehre ihr Können. Alpabzüge versprechen Spass für Gross und Klein und begeistern Einheimische und Gäste gleichermassen. Also nichts wie los: Herbstfeste durchstöbern, Favorit wählen, Freunde begeistern und ein typisches Herbstfest besuchen.