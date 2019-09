Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um bald zu sparen

Mit dem Wechsel zur Autoversicherung kasko2go bist du bis zu 50 Prozent günstiger unterwegs. Statt die Prämien fix zu bestimmen, wird hier faires Fahren belohnt.

Pay how you drive. Pay as you drive. Wie soll das gehen? Kasko2go senkt die Versicherungsprämien um bis zu 50 Prozent! Zum einen werden nur die tatsächlich gefahrenen Kilometer verrechnet und zum anderen wird sicheres Fahren belohnt – mithilfe einer simplen App, die laufend auf die Fahrweise der Fahrerinnen und Fahrer achtet. Aufgrund dieser Parameter wird die Versicherungsprämie angepasst – nur nach unten, versteht sich! Kasko2go belohnt, aber straft nicht. Wer angepasst und energieeffizient fährt, zahlt am Ende weniger Prämien. Es spielt also keine Rolle, wenn die Ampel auch mal dunkelorange leuchtet – ein Spielverderber soll die App nämlich definitiv nicht sein.