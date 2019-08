Emma Thompson vor dem Rauswurf

Was machen, wenn die Einschaltquoten im freien Fall sind und du vor der Absetzung stehst? «Late Night» – ab dem 5. September im Kino.

Emma Thompson und Mindy Kaling - was für ein Powerduo! Seit Jahren gehört Thompson zu den beliebtesten Schauspielerinnen und überzeugt auch immer wieder mit komödiantischem Talent. Und Mindy Kaling gilt als Pionierin in der Unterhaltungsbranche: Sie zählte als erste Frau zum Autorenteam der erfolgreichen Sitcom «The Office» und entwickelte darauf ihre eigene Serie «The Mindy Project». Nun hat sie ihre beruflichen Erfahrungen in einem irrsinnig witzigen Drehbuch verarbeitet – entstanden ist eine grandiose Komödie übers Fernsehgeschäft.

Sie ist eine Ikone: Seit fast 30 Jahren ist Katherine (Emma Thompson) das Gesicht der Late Night Show «Tonight with Katherine Newbury» – von ihren Kollegen geschätzt, von ihrem Publikum verehrt und von ihren Mitarbeitern gefürchtet.

Denn hinter den Kulissen ist sie eine überhebliche Zicke. Als ihr wegen sinkender Einschaltquoten die Absetzung droht, steht ihre Welt Kopf. Sie braucht Verstärkung – und zwar weibliche. Da kommt die unbekümmerte Molly gerade recht, die für frischen Wind sorgt und die Show umkrempelt. Aber kommen die Veränderungen zu spät?