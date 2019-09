Mit diesem Auto-Abo geht der Sommer in die Verlängerung

Das Auto-Abo Hertz MiniLease steht mit dem gesamten Angebot für den besten Service und maximale Flexibilität – doch es geht immer noch ein Bisschen mehr. Mit dem Late Summer Special lanciert Hertz den Deal des Jahres, den es so noch nie gegeben hat.

Die Sommerferien sind vorbei, der Alltag hat wieder Einzug gehalten – doch das Verlangen nach dem Unterwegssein ist noch nicht ganz gestillt? Dann hol dir jetzt das Late Summer Special von Hertz MiniLease: Der Deal des Jahres hält für jeden Bedarf das richtige Auto bereit.

Denn was beim Handy- oder Internetabo gang und gäbe ist, ist längst auch beim Autofahren keine Neuigkeit mehr: Das praktische Auto-Abo von Hertz ermöglicht Langzeitmieten bereits ab 30 Tagen und setzt dabei keinerlei Bonitätsprüfung voraus. Eine Anzahlung oder eine Eintrittsgebühr ist ebenfalls nicht nötig und bezahlt wird jeweils Ende Monat unkompliziert per Kreditkarte. Versicherungen, Strassensteuer, Service und sogar die monatliche Reinigung sowie 4000 Freikilometer sind im Monatspreis inklusive. Nach den 30 Tagen kann das Auto ganz einfach wieder zurückgegeben oder die Miete bei Bedarf verlängert werden.

Der Clou am Ganzen: Das All-Inclusive Angebot umfasst nicht nur alle Services, sondern auch die komplette Modellpalette von Hertz mit 125 verschiedenen Modellen von 25 Marken. Das Fahrzeug kann sogar monatlich getauscht werden, ohne Zusatzkosten. Ändert sich also der Bedarf, so passt sich das Auto ganz einfach an. Maximale Flexibilität wird so zur Selbstverständlichkeit.

Mit dem Late Summer Special kommt Hertz MiniLease nun auch den Schnäppchenjägern noch mehr entgegen. Mit dem besten Deal des Jahres ist es jetzt möglich, ab nur 800 Franken pro Monat mobil zu sein – immer noch All-Inclusive, versteht sich. Die Deals sind jedoch nur in streng limitierter Anzahl verfügbar – wer schneller mietet, fährt also besser. Gleich profitieren unter hertzminilease.ch!