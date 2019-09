Elite Model Look Switzerland an den Sihlcity Fashion Days

Während der Fashion Days am 13. und 14. September wird Sihlcity zum Treffpunkt der Mode-Begeisterten. Das grosse Highlight ist die Finalshow des Elite Model Look Switzerland 2019, bei der die neuen Schweizer Nachwuchsmodels gekürt werden.

Pünktlich zum Sommerende füllt die neue Herbstmode die Schaufenster in den Fashion Stores. Diese wird in Sihlcity jedoch auf besondere Weise präsentiert: Die Finalistinnen und Finalisten des Elite Model Look Switzerland 2019 zeigen die neuen Must-Haves der Saison und kämpfen gleichzeitig um den Titel und somit den Einzug ins Weltfinale.

Mit Ursula Knecht, Sabina Hanselmann-Diethelm und Sami Sabbarini sitzen erfahrene Personen der Fashion-Szene in der Jury und bewerten die Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird die Show von Nives Arrigoni, während DJane Lara Valentina für peppigen Sound und Choreografin Grazia Covre für die perfekte Darbietung sorgt.

Stylen mit den Profis

Doch auch neben dem Laufsteg bieten die Fashion Days so einiges. Wer Lust auf einen neuen Look hat, kann sich von den Stylistinnen von myProfashional vor Ort beraten oder gar auf einer Shopping-Tour persönlich begleiten lassen. Für ein kurzes Fresh-up sorgen in der Beauty-Lounge die Make-up-Artisten von Marionnaud oder die Hairstylisten von GIDOR und Hairstylist Pierre.

Doch auch Design-Begeisterte kommen auf ihre Kosten: Im Digital Fashion Lab der Schweizer Textilfachschule zeigen Studierende an einem Avatar, wie man digital Kleidung designt. Noch praktischer wird es beim Stand von Bernina: Die Besucherinnen und Besucher haben da die Möglichkeit, ihr eigenes Shirt mit verschiedenen Stickereien zu personalisieren.

Weitere Infos auf sihlcity.ch.