Flâneur – das urbane Stadtfestival

Flâneur – das ist das Festival, bei welchem du deine Stadt überraschend anders und vor allem neu erlebst. Dieses Jahr wird erstmalig die Clarastrasse in einen Erlebnis-Dschungel verwandelt. Sei dabei an diesem Abend voller fantastischer Erlebnisse aus Kultur, Lifestyle und Kulinarik.

Zum einen setzen sich die anliegenden Geschäfte der Clarastrasse in Szene und sorgen für Überraschungen, zum anderen präsentieren sich die Boutiquen und Geschäfte der Altstadt und der Quartiere in ihrer unendlichen Vielfalt in sogenannten «ErlebnisCornern». Diese fantasievoll gestalteten «ErlebnisCorner» bilden einen urbanen Popup-Marktplatz inmitten der Clarastrasse.

Flâneur Festival

Mach dich gefasst auf hyperinszenierte Erlebniswelten, welche dich staunen lassen!

13. September 2019

18–01 Uhr, Clarastrasse

Das urbane Stadtfestival für Entdecker und Geniesser

flaneurbasel.ch