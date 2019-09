Sichere dir dein Ticket für die 2020 IIHF Eishockey-WM

Die Schweiz wird vom 8. bis 24. Mai 2020 zum Schaufenster des internationalen Eishockeys. Unter dem Motto «Let's make History» kämpfen dann die besten 16 Nationen in Zürich und Lausanne um den Eishockey-Weltmeistertitel.

Im kommenden Frühling wird Geschichte geschrieben: Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft kehrt nach elf Jahren Absenz in die Schweiz zurück! Vom 8. bis 24. Mai 2020 gastieren die 16 weltbesten Eishockey-Nationen wie Rekordsieger Kanada, Olympiasieger Russland oder der letztjährige Weltmeister Finnland in Zürich und Lausanne und bescheren der Schweiz unter dem Motto «Let's make History» ein Eishockeyfest der Extraklasse.

Gespielt wird im legendären und altbekannten Hallenstadion, Heimstadion der ZSC Lions, sowie in der brandneuen Lausanne Arena, welche erst im Herbst 2019 eröffnet wird und den Lausanne HC beheimatet. Die Schweizer Nationalmannschaft unter der Leitung von Head Coach Patrick Fischer wird all ihre Partien in Zürich bestreiten.

Auch Cooly ist wieder da

Trotz des grossen Auflaufs von internationalen Superstars ist Cooly der heimliche Star der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft: Das allseits bekannte Maskottchen, hatte bereits vor elf Jahren die Herzen der Fans erobert und ist nach einem Abstecher zur Leichtathletik zurück auf dem Eis.

Ab dem 10. September 2019 um 9 Uhr sind die begehrten Tagestickets bei Ticketcorner erhältlich. Jetzt rot im Kalender eintragen und Teil der Eishockey-Geschichte werden!

#letsmakehistory