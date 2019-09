Spielanleitung zu «Electric Quest» – musst du gucken!

Die richtige Taktik ist entscheidend, um in die Top 10 zu kommen und den Hauptreis, den neuen Mercedes-Benz EQC, zu gewinnen. Nimmst du die Herausforderung an?

Am 6. September ist es soweit: Zürich wird für ein paar Stunden zur Gaming-Arena. Tausende Spieler werden am «Electric Quest» teilnehmen. Es ist ein Mix aus realer Umgebung und virtueller Welt, aus Ego-Game-Action und gemeinsamem Erlebnis. Das Video erklärt dir das Spiel ausführlich. Wer es bis zum Ende guckt, hat die Vorteile auf seiner Seite.

Das Spiel startet diesen Freitag um 19 Uhr und dauert etwa 2,5 Stunden. Nach Spielende triffst du dich mit deinen Mitspielern in der Mercedes-Benz-Residence in der «BANK» beim Helvetiaplatz in Zürich zur After-Game-Party, auf der du nicht nur deine Mitspieler, sondern auch die Zukunft der Elektromobilität rund um den EQC kennenlernen kannst.