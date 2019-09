Geniesse den berauschenden Herbst in der Schweiz

Die Schweizer Weine sind international zum Geheimtipp avanciert. Höchste Zeit, das Weinland Schweiz in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken.

Weinliebhaber, aufgepasst: Ihr müsst euch nicht mehr auf den Genuss eines guten Tropfens beschränken. Warum nicht auf den Spuren eurer Lieblingsweine die Schweiz entdecken?

Auf Myswitzerland.com/weintourismus gibt es rund 30 auserwählte Erlebnisse rund um den Schweizer Wein, die direkt online buchbar sind. Weine degustieren und sich vom Winzer den Rebberg zeigen lassen, eine E-Bike-Tour, eine Fahrt mit dem Weinzug oder gar ein Rafting auf der Rhone mit anschliessendem Weingenuss? Die Auswahl an oenotouristischen Angeboten ist gross – und nie sind die Reben so schön wie im herbstlich bunten Kleid.

Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann die Weinbaugebiete auch auf schönen Wanderungen, Themenlehrpfaden und Velotouren entdecken. Oder ein Winzermuseum oder Schloss besuchen. Krönender Abschluss ist die Übernachtung in einem Weinhotel – wo man neben Weingenuss auch kulinarisch verwöhnt wird.

Rekordverdächtige Rebberge

In der Schweiz gibt es sechs Weinbauregionen und 250 Rebsorten. Am beliebtesten ist der Pinot Noir (27%), gefolgt vom Chasselas (25%) und Merlot und Gamay mit 8%. Übrigens: Wusstest du, dass die Schweiz zwei Rekorde innehat? Der höchste Weinberg Europas befindet sich auf 1’150 Metern in Visperterminen, der kleinste Weinberg der Welt – er gehört dem Dalai Lama – mit 1.6 m2 im Walliser Dorf Saillon. Du willst noch mehr über den Schweizer Wein und die Weinbaugebiete wissen? Auch dazu findest du viele spannende Fakten auf Myswitzerland.com/weintourismus.