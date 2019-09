«Captain Love» Nickless

Am 2. Oktober holen wir dich an Bord! 20 Minuten feiert 20 Jahre und tuckert mit Nickless über den Rhein in Basel. Gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für diesen aussergewöhnlichen Abend!



Mit seiner Debüt-Single «Waiting» legte Nickless 2015 mit gerade mal 19 Jahren einen wahrhaftigen Senkrechtstart hin und avancierte fast schon über Nacht zu einem der erfolgreichsten Schweizer Newcomer. Die Single mauserte sich 2015 zum meistgespielten Titel eines Schweizer Künstlers am hiesigen Radio, verkaufte sich bis heute über 20 000-mal und wurde dafür mit Gold ausgezeichnet.

Nach einer über einjährigen Schaffenspause meldet sich Nickless im März 2018 mit seinem neuen Album «Chapters» zurück. Ging es auf dem Debüt «Four Years» um das Erwachsenwerden und alle damit verbundenen Freuden und Leiden, schlägt Nickless mit «Chapters» buchstäblich ein neues Kapitel auf. Und dies bereits in seiner jungen und doch schon so ereignisreichen musikalischen Karriere. Der Albumtitel steht sinnbildlich für Geschichten, respektive neue Kapitel, die der Singer-Songwriter selbst oder als Beobachter erlebt hat und in seinen neuen Songs verarbeitet.

Zu unserem 20. Geburtstag gibt Nickless nun ein kleines und intimes Konzert. Am 2. Oktober tuckern wir gemeinsam mit ihm in Basel über den Rhein und lassen uns von seiner Musik mitreissen.