Kann man das essen?

Für alle, denen Bio-Produkte noch zu wenig bio sind: Der gesunde Trend der Naturküche setzt auf selbst gesammelte Pflanzen und Pilze – für ein Maximum an Nachhaltigkeit, Geschmack und Frische.

Eine vielseitige und ausgewogene Ernährung ist nicht mehr nur ein Thema für Gesundheits-Freaks. Dass das Wohlbefinden entscheidend damit zu tun hat, was wir essen, ist schon längst zum Mainstream geworden. Nicht verwunderlich also, dass sich der Trend zur Naturküche gerade grosser Beliebtheit erfreut. Er beinhaltet die Philosophie, das Maximum aus dem, was die Natur so grosszügig und unaufgefordert bietet, herauszuholen.

Das ist oft mehr, als man denkt. Nebst den augenfälligen Beeren und grossen Pilzen gibt es unzählige Wildpflanzen, Kräuter, Samen, Wurzeln oder Flechten, die nicht nur essbar, sondern auch sehr gesund und richtig zubereitet äusserst schmackhaft sind.

Doch Vorsicht, falls du dich jetzt à la Rotkäppchen mit einem Korb in den nächsten Wald begeben willst. Idealerweise wird in Landschaften geerntet, die so naturbelassen wie möglich sind. Ausserdem braucht es fachkundiges Wissen, sich in der Hülle und Fülle der Pflanzenwelt zurechtzufinden.

Mittlerweile werden vielerlei Kurse angeboten, wie etwa die des Schweizer Naturkochs Stefan Wiesner. Der Gault-Millau- und Michelin-Stern-ausgezeichnete Koch kennt sich in der Biosphäre Entlebuchs aus wie kein anderer. Seine Kurse sind intensive Naturerfahrungen und halten Erlebnisse für alle Sinne bereit. Lust teilzunehmen? Dann mach mit beim Wettbewerb!