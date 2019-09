Wofür bezahlst du, obwohl du's nicht nutzt? Deine Meinung interessiert uns. Am Ende des Artikels gehts zum Wettbewerb.

10 Dinge, für die wir zu viel bezahlen

Für viele Dienstleistungen und Services des täglichen Bedarfs bezahlen wir einen zu hohen Preis, weil wir sie gar nicht oder nur teilweise nutzen.

Das Prinzip ist simpel und einleuchtend: Der Konsument bezahlt genau so viel, wie er nutzt oder verbraucht. «Pay-per-use» nennen das Fachleute, und beim Stromverbrauch, am Salatbuffet und zum Teil auch im öV kommt dieses Modell zur Anwendung. In sehr vielen anderen Bereichen aber bezahlen wir einen Einheitstarif – und damit je nach Nutzung einfach zu viel. Das ist ein Ärgernis, zumal es dank Digitalisierung durchaus möglich wäre, den tatsächlichen Verbrauch zu erfassen und den Preis bzw. die Kosten dafür entsprechend zu berechnen. Wo macht das Sinn? Ein paar Beispiele.



1. SRG-Gebühren

365 Franken musst du jedes Jahr abliefern für das Schweizer Radio und TV. Bloss interessiert dich weder «Glanz und Gloria» noch die «Landfrauenküche», und die unsäglichen Werbespots tust du dir schon gar nicht an. Serien, Filme etc. schaust du dir lieber über einen der Streamingdienste an – und bezahlst auch dafür.



2. Fitness-Abo

Du hast ein Fitness-Abo, aber keine Kinder, kein Auto und willst einfach nur Hanteln stemmen? Dann solltest du auch nicht für Kinderbetreuung, Parkplatz und Gruppenfitness bezahlen müssen.



3. Hotel

Du checkst spät in der Nacht ein und bist am nächsten Morgen früh schon wieder weg. Für die paar Stunden bezahlst du aber genau gleich viel wie dein Zimmernachbar, der 24 Stunden im Hotel verbringt.



4. Auto

Dein Kollege ist ständig mit dem Auto unterwegs. Du fährst nur grad zweimal pro Jahr ins Entlebuch und ab und zu zum Einkaufen. Trotzdem bezahlt ihr bei gleicher Versicherungsdeckung gleich viel – egal, wie viele Kilometer zurückgelegt werden. Das gilt übrigens auch für die Autobahnvignette oder die Abgaben ans Strassenverkehrsamt.



5. Parkplatz

In Innenstädten kann ein öffentlicher Parkplatz für zwei Stunden schnell mal bis zu 7.50 Franken kosten. Zahlst du die Gebühr in bar an der Parkuhr, bekommst du nichts zurück, wenn du den Parkplatz weniger lang nutzt.