Ein Wochenende über den Dächern Wiens mit einzigartiger Gewinn-Chance

Secret Escapes verlost zwei Nächte im stilvollen Ruby Marie Hotel mitten in Wien für zwei Personen. Zusätzlich gibt es eine Glossybox loves Babor Special-Edition, eine Men Box und ein Jahresabo der Glossybox zu gewinnen. Nimm jetzt am Gewinnspiel teil und gewinne die Kombination des Jahres im Wert von über 575 Franken.

Sie zählt zu den schönsten Städten der Welt und überzeugt mit kulturellen und kulinarischen Highlights. Die Sprache ist von Österreichs zauberhafter Hauptstadt Wien. Hier, mitten im kreativen Herzen gelegen, findet sich das stilvoll gestaltete Ruby Marie Hotel, in dem du während deines Trips untergebracht bist.

Nach aufregenden Stunden in der österreichischen Metropole erwartet dich das Ruby Marie Hotel. Herzstück des Hotels ist die Bar, wo du rund um die Uhr eine Auswahl an italienischen Antipasti und Snacks, kreative Drinks und handverlesene Weine geniessen kannst. Die angrenzende idyllische Dachterrasse bietet dabei eine traumhafte Aussicht über die ganze Stadt. Starte hier bei einem energiegeladenen Bio-Frühstück im Freien in den neuen Tag und tanke dabei neue Kraft. Oder entspanne dich am Abend auf der Terrasse bei einem Kaffee oder Cocktail und stosse auf eindrucksvolle Sonnenuntergänge an.