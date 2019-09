Gewinne Tickets für ein exklusives Konzert von Dabu Fantastic

Die beiden Zürcher sind endlich zurück mit neuen Hits. Und feiern mit uns zusammen den 20. Geburtstag von 20 Minuten. Sei live dabei, wenn Dabu und DJ Arts am 10. Oktober ihre neusten Tracks während einer Tramfahrt durch Zürich spielen.

Dabu Fantastic spielten in den letzten Jahren ausverkaufte Konzerte, nahmen Gold- und Platinschallplatten entgegen und hatten mit «Angelina» einen der grössten Schweizer Hits. In diesem Jahr veröffentlichten sie mit «Frisch Usem Ei» und «Lied» gleich zweimal erfolgreich neue Musik. Und zeigten live einen ganzen Festivalsommer lang die grösste Spielfreude ihres Lebens.

Dabu Fantastic sind 2019 wie frisch aus dem Ei gepellt: Mit kräftig entstaubtem Sound, neuen Lieblingsliedern fürs Lieblingspublikum und möglicherweise besser getrimmten Bärten und Bierbäuchen.

Gewinne 2 Tickets für ein intimes Dabu Fantastic-Konzert im Tram

Zum 20. Geburtstag von 20 Minuten spielt Dabu Fantastic am 10. Oktober ein exklusives und intimes Konzert im Tram. Möchtest du auf dieser einmaligen Fahrt durch Zürich dabei sein und zwei Tickets gewinnen? Klick einfach auf den Button und drehe am Glücksrad. Bleibt die Nadel auf dem richtigen Feld stehen, bekommst du die Chance, dich zu registrieren und an der Verlosung teilzunehmen. Wir drücken die Daumen!