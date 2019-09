Gewinne tolle Preise beim grossen Swiss-Quiz

Sie ist naturnah und nachhaltig produziert: die Schweizer Milch. Am 1. September 2019 wurde ein neuer Standard für die Produktion der Schweizer Milch eingeführt. «swissmilk green» will das hohe Niveau der Schweizer Milchproduzenten in Sachen Tierwohl, Fütterung, Nähe und Gesundheit standardisieren und – gegebenenfalls – anheben. Mit «swissmilk green» ist deshalb gewiss: Diese Milch und Milchprodukte werden auf höchstem Niveau hergestellt. Infos dazu gibts hier.