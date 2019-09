Fünf praktische Tipps beim Präsentieren

Kaum noch jemand kommt im Beruf an Präsentationen und Vorträgen vorbei. Mit den richtigen Techniken überwindet man leicht seine Angst und begeistert sein Publikum. Wir zeigen fünf Tipps für eine erfolgreiche Präsentation.

Jeder kennt sie: langweilige Präsentationen. Oft sind es endlos lange und extrem textlastige PowerPoint-Slides, die schlimmstenfalls auch noch abgelesen werden und von Getuschel, Gähnen und fehlendem Interesse seitens des Publikums begleitet werden. Wie Vorträge unterhaltsam, informativ und sogar inspirierend sein können, kann man an den TED Talks sehen. Wir haben uns fünf Tipps bei den TED Speakers abgeschaut:

1. Denke gross

Teile eine Vision oder eine neue Idee. Beginne dabei nicht mit einer «Wie»-Frage, sondern mit einer starken «Warum»-Frage («Die ganze Welt ist mittlerweile digital und vernetzt. Warum sind die Prozesse in unserem Unternehmen noch immer analog und linear?»). Sie erzeugt unmittelbar Spannung und die Zuhörer werden dir weiter zuhören wollen.

2. Achte auf eine emotionale Verbindung zum Publikum

Das menschliche Gehirn verarbeitet Informationen in zwei unterschiedlichen Gehirnhälften. Daten, Zahlen, Fakten oder Techniken sprechen die linke Gehirnhälfte an, während Handlungen und Geschichten auf die rechte, kontextorientierte Hälfte des Gehirns einwirken. Aktiviere bei deiner Präsentation beide Gehirnhälften des Zuhörers, indem du gut recherchierte Fakten mit emotionalen Geschichten kombinierst.

3. Setze auf Storytelling

Mache es wie Steve Jobs und kreiere ein Storyboard für deine Präsentation. Erschaffe wie in Hollywood-Filmen einen Helden (der Redner) und einen Bösewicht (der Markt oder der Konkurrent). Kleiner Tipp: Die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt bei acht Sekunden. Danach schweifen die Gedanken ab. Um das zu verhindern, bewege dich von links nach rechts – evolutionsbedingt kann der Zuhörer nicht anders, als dir mit den Augen zu folgen.

4. Halte Augenkontakt

Wer Leute überzeugen will, muss ihnen in die Augen schauen, erst dann entsteht eine Art von Verbindung. Was nicht heissen soll, dass du einzelne Menschen im Raum minutenlang anstarren sollst – am besten lässt du deinen Blick locker über die Reihen schweifen. Wichtig an dieser Stelle: Deine Präsentation sollte nicht abgelesen, sondern möglichst frei gesprochen werden.

5. Achte auf deine Körpersprache

Deine Körpersprache ist wichtiger, als du denkst: Nur 7% des Erzählten wird über gesprochene Worte vermittelt. 38% gehen auf Tonfall und Stimme zurück und 55% läuft über die Körpersprache. Unser Tipp: Halte deine Präsentation im Stehen. Verknote weder Beine, noch Arme und stehe entspannt und aufrecht. Richte deine Füsse leicht auseinander – so wirkst du offen und selbstbewusst.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch TED Speakers müssen sich intensiv auf ihre Talks vorbereiten. Für die TEDxHWZ Konferenz, die im Rahmen des neu lancierten EMBA Digital Leadership organisiert wird, werden Teilnehmende mithilfe von Coaching und viel Übung befähigt, als «Keynote Speakers» aufzutreten.