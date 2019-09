JA zum Abnehmen, NEIN zu Cellulite!

Die Bindegewebsschwäche führt dazu, dass sich viele Frauen in ihrer Haut nicht wohl fühlen. Bei slim & more werden die Problemzonen mit speziellen Kombinationen aus traditionellen Kräuterwickeln und Thermobehandlungen, Endermologie-Behandlungen sowie weiteren Behandlungsmethoden entschlackt. Diese sind selbstverständlich individuell kombinierbar. Dadurch lösen sich die Fettzellen auf – das Gewebe wird gestrafft und das Hautbild verbessert sich merklich. Die natürlichen Behandlungsmethoden, unter anderem gegen Cellulite , sind dabei sehr schonend und angenehm und tragen zusätzlich zur allgemeinen Entspannung bei.

Natürlich abnehmen – schlank werden leicht gemacht

Du heiratest und möchtest in dein Kleid passen? Du möchtest diätfrei abnehmen? Oder lästige Cellulite endlich loswerden? Es gibt für dich die richtige Behandlungsmethode – slim & more hilft dir, dein Ziel zu erreichen – ganz ohne Chemie, Pillen oder Chirurgie! Mit erfolgreichen Behandlungen, individuell abgestimmt auf deine Bedürfnisse!

Gratis Beratung und tolle Angebote – vereinbare noch heute einen Termin über info@slim.ch oder oder slim.ch und profitiere von 50% Rabatt.

Schwierigkeiten beim Abnehmen in den Wechseljahren?

Dann bist du bei slim & more genau richtig. Obwohl jede Frau diese Zeit individuell und anders erlebt, nehmen viele während dieser Lebensphase zu. Die Umstellung der Hormone trägt oftmals unweigerlich zu einer Gewichtszunahme in den Wechseljahren bei. Viele Frauen wundern sich, warum sie trotz gleichbleibendem Alltag und unverändertem Essverhalten plötzlich stetig zunehmen. Selbst Frauen, die sportlich aktiv sind, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Das hat einen einfachen Grund: In den Wechseljahren verbrennt der Körper bei gleicher Aktivität weniger Kalorien, was automatisch zu einer Gewichtszunahme führt. Das Abnehmen wird folglich extrem erschwert. Aber kein Grund zur Resignation: Die natürlichen Behandlungen verhelfen dir zu deiner Wunschfigur.

Mehr zum Thema Abnehmen mit 50+. Lass dich kompetent beraten!

Überblick der verschiedenen Behandlungsmethoden: