«Ich habe mir mit einem Klick 500 Franken ausbezahlt»

Drei Käufer enthüllen den Trick, mit dem sie beim Online-Shopping ganz einfach Geld zurückerhalten.

Mit einem Benutzerkonto auf der Cashback-Website Rabattcorner.ch erhältst du in vielen Schweizer Online-Shops automatisch Rückerstattungen in Form von Cashback. «Sobald ich in den Urlaub fahre, buche ich meinen Flug und mein Hotel über Rabattcorner.ch und bekomme einen Teil meines Geldes zurück», erklärt Christian, der seit einigen Jahren Nutzer der Plattform ist.

Die in der Schweiz einzigartige Cashback-Plattform arbeitet nach dem Prinzip des Affiliate-Marketings: Sie erhält für jeden Einkauf in einem ihrer Partnershops eine Provision. Diese Provision teilt sie anschliessend mit ihren eigenen Nutzern in Form von Cashback.

Rabattcorner hat bereits über 50 000 Kunden, die täglich in mehr als 380 Online-Shops und Partner-Reiseplattformen wie Manor, Ebookers und Media-Markt einkaufen: «Seit ich Rabattcorner nutze, habe ich schnell und unkompliziert 500 Franken verdient», ergänzt Donjeta.

Nachdem sie über Rabattcorner auf einen Partnershop geklickt und wie gewohnt eingekauft hat, wird der Cashback automatisch auf ihr Benutzerkonto gutgeschrieben.

Überweisung auf Bank- oder Paypal-Konto

Ab 20 Franken gesammeltem Cashback kann der Betrag auf ein Bank- oder Paypal-Konto überwiesen werden. «Ich habe meinen PC, meinen Fernseher und viele andere Elektrogeräte über Rabattcorner gekauft. Nachdem ich genügend Cashback angesammelt hatte, habe ich mir das Geld auszahlen lassen und hatte es am nächsten Tag auf meinem Bankkonto. Es ging sehr schnell», sagt Stefan, ein weiterer Cashbacker.