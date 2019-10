Mit Crimer im Thurbo

Der Schweizer Newcomer steht kurz vor dem Senkrechtstart. Zum 20. Geburtstag von 20 Minuten laden wir dich ein, am 31. Oktober ein intimes Crimer-Konzert zu erleben.

Licht trifft auf die sanft drehende Discokugel, und grüne Laserstrahlen schweben durch die rauchgeschwängerte Luft. Ein melancholischer Beat beginnt zu pulsieren, und kurz darauf erhebt sich Crimers warme Stimme. Von The Cure inspirierte Gitarren-Akkorde untermalen seine Songs, die die Achtziger ins Heute katapultieren. Crimers nostalgische Popmusik klingt vertraut, aber trotzdem radikal modern. Seine Single «Brotherlove» schlug in der Schweiz hohe Wellen und sein Debutalbum «Leave Me Baby» zeigte anschliessend auf 13 Songs die ganze Bandbreite dieses talentierten jungen Musikers.

Mit Crimer im Thurbo – gewinne 2 exklusive Konzert-Tickets

Auch live überzeugt Crimer mit expressiven Tanzeinlagen und seiner mysteriösen Aura. Du willst das unbedingt erleben und zwei Tickets gewinnen? Zum 20. Geburtstag von 20 Minuten spielt Crimer am 31. Oktober ein intimes Konzert im Thurbo. Auf der Fahrt von St. Gallen nach Lichtensteig und zurück bietet sich die Gelegenheit, den Jungstar so hautnah wie nie zuvor zu erleben. Klick einfach auf den Button und drehe am Glücksrad. Bleibt die Nadel auf dem richtigen Feld stehen, bekommst du die Chance, dich zu registrieren und an der Verlosung teilzunehmen. Wir drücken die Daumen!