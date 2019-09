Sportliche Ausflugsziele für den Herbst

In die Höhe wandern, mit dem Bike den Trail hinunterflitzen, den Golfschläger schwingen, Wildtiere beobachten oder Kastanien sammeln – jetzt ist die perfekte Zeit, den Herbst aktiv zu erleben.

Am liebsten zu Fuss unterwegs? Besonders empfehlenswert ist die Wanderung entlang des Flusses Doubs im Jura – mitten durch goldige Herbstwälder. Kulinarikfans wandern von der Marbachegg bis zu den süssen «Merängge» in Kemmeribodenbad. Oder lieber das romantische und wenig bekannte Galterntal entdecken? Der zweieinhalbstündige Rundweg führt von der Stadt Freiburg in die mystische Galternschlucht, vorbei am ausgezeichneten Wild-Restaurant Pinte des Trois Canards und durch den bunten Wald zurück in die Stadt. Weitere farbenprächtige Wanderungen ganz im Indian-Summer-Stil findest du hier.

Wer lieber mit dem Zweirad unterwegs ist, flitzt mit dem E-Bike durch den Landschaftspark Binntal von Blitzingen nach Binn oder radelt von Oberwald bis Fiesch gemütlich von Gang zu Gang. Herbstliches Panorama verspricht auch die Velotour vom Stein am Rhein bis nach Schaffhausen - zum grössten Wasserfall Europas.

Und wenn wir gerade bei Rekorden sind: Auf der idyllischen Engstligenalp bei Adelboden befindet sich der höchste 18-Loch-Pop-up-Golfplatz Europas. Profis wie Anfänger finden hier am Fuss des Wildstrubel eine einmalige Szenerie für den perfekten Abschlag.

Tierfreunde können im Schweizerischen Nationalpark im Val Trupchun oder im Val Mingér die röhrenden Hirsche beobachten oder im Tessiner Bleniotal gemütlich mit Esel spazieren. Und damit unterwegs kein Hunger aufkommt, bucht man ein leckeres Picknick mit regionalen Spezialitäten dazu.

Apropos regionale Spezialitäten: Da darf die Kastanie nicht fehlen. Gut gibt es im Bergell und in Ascona-Locarno tolle Feste, die die edle Frucht zelebrieren, und schöne Wanderwege durch bunte Kastanienwälder. Also nichts wie los, denn der Schweizer Herbst ist wie gemacht für aktive Geniesserinnen und Geniesser.