Neuer Trailer zu Roland Emmerichs Weltkriegs-Epos

Regisseur Roland Emmerich ist ein Garant für Kassenerfolge und Publikumsmagnete: Filme wie «Independence Day», «2012» oder «Godzilla» liessen die Kassen klingeln. Jetzt kommt der Weltkriegs-Epos «Midway» – ab 7. November im Kino.

Er hat das Blockbuster-Kino geprägt wie kaum ein anderer: Ob Weltuntergang, Alienangriff oder Naturkatastrophe, Regie-Legende Roland Emmerich weiss, wie man Zuschauer an den Kinostuhl fesselt und visuell überzeugt.

Nun beschäftigt sich Emmerich in «Midway» mit dem zweiten Weltkrieg: Die Schlacht um Midway läutete 1942 einen Wendepunkt im Pazifikkrieg ein. Ob im Cockpit eines Kampfflugzeugs oder an Bord eines Flugzeugträgers – man fühlt sich immer mittendrin. Bildgewaltig versetzt Emmerich das Publikum hautnah ins Geschehen und lässt den Zuschauer die Schlacht zu Luft und Wasser im Kinosessel 1-zu-1 miterleben. Dabei lässt er teilhaben an strategischen Schachzügen, geheimen Absprachen und aussichtsloser Gegenwehr.

«Midway» mit Hollywood-Grössen wie Luke Evans, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore oder Nick Jonas kommt am 7. November in die Kinos.