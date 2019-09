«Tinder ist was für Teens, richtigen Sex gibts hier»

«Keine 15 Minuten hatte ich mit einem Mann auf TheCasualLounge gechattet, bevor wir uns zum Sex verabredet haben. Sein Profil war so klar, das Chatten so angenehm, da hatte ich keinerlei Berührungsängste. Manchmal kann es richtig schnell gehen – das ist einer der Gründe, weshalb ich Casual Dating so grossartig finde.»

«Bevor ich das Portal TheCasualLounge für mich entdeckt habe, hatte ich lange über Tinder geflirtet. So richtig sicher habe ich mich dabei allerdings nicht gefühlt – die App ist einfach zu wenig anonymisiert. Es macht schon Sinn, professioneller an die Suche nach Sex-Dates heranzugehen, wenn man nicht auf komische Menschen treffen will. Viele meiner Freundinnen nutzen das Portal mittlerweile genauso – es sind also einige heisse Frauen auf der Plattform anzutreffen!»

«Tinder ist was für Teenies, bei TheCasualLounge finden Erwachsene echten Sex. Ich weiss ja, was ich von Sex erwarte und nach welchen Männern ich dafür suche – da hilft mir die Plattform viel besser als Tinder. Mein Profil ist ganz klar: Ich stehe auf Dominanz und mag Rollenspiele. Sowas würde ich auf Tinder nie preisgeben, da hätte ich zu viel Angst, dass das jemand aus meinem Umfeld mitkriegen würde. Aber TheCasualLounge ist schliesslich professionell, die geben keine Daten raus, und auch bei den Fotos kann ich selbst entscheiden, wem ich diese zeige.»