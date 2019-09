So fliegst du gratis zum sonnigen Traumstrand

Mal ehrlich, wer mag schon lieber graue Wolken statt der warmen Sonne? Mach mit – wir fliegen jede Woche gratis in den sonnigen Süden und so bist dabei.

Klicke auf den Button und mit etwas Glück liegen du und deine Begleitung schon nächste Woche an einem Traumstrand im sonnigen Süden. Bis Ende Oktober verlosen Win&Profit und Chair Airlines jede Woche Gratis-Flüge an eine Destination in Ägypten deiner Wahl. Viel Glück.