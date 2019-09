Geh auf Shopping-Weltreise!

Shoppe gleichzeitig in New York, Paris und Shanghai. Im Rahmen der Eröffnung des weltweit grössten Boss-Outlets holt die Outletcity die Modemetropolen direkt nach Metzingen.

Am 11. und 12. Oktober 2019 findet für alle Shopping-Begeisterten in Europas Outlet Nummer eins* ein Event der Extraklasse statt: der Fashion City Event! Grossartige Rabatte bis zu 70 Prozent und vielfältige Aktionen locken Fashionfans aus aller Welt direkt in die City of Fashion. Freut euch auf über hundert Premium- und Luxusmarken wie Prada, Gucci, Burberry, Valentino, Karl Lagerfeld, Gant, Lacoste und viele mehr. Jedes Areal zelebriert an diesen Tagen kulinarisch und kulturell eine der grossen Modestädte. Spaziere durch New York, mache Fotos vor dem Eiffelturm oder lasse dich von einem echten Künstler porträtieren. Egal, in welcher Fashion City man den Tag ausklingen lässt, ob bei einem Glas Wein zu Live-Musik am Piano oder mit Cocktails vor der Bühne des DJs - zurück bleibt ein unvergessliches Erlebnis.