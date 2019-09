Dieses Geschenk ballert so richtig

Die Parfums, die du deinem Schatz geschenkt hast, verstauben im Spiegelschrank und dein Göttibueb verdreht schon wieder die Augen beim Auspacken? Dann brauchst du eine Idee, die nachhaltigen Eindruck macht.

Schau, es gibt zwei Typen von Menschen. Die einen brüten schon Monate im Voraus Ideen für Geschenke aus, organisieren, machen, tun. Und dann gibt es Menschen – eine wage Behauptung, dass du auch dazu gehörst –, die sich fragen, wie ein Geburtstag denn schon wieder so schnell vor der Tür stehen kann. In letzter Minute tappen diese Menschen in die Falle längst abgekauter Geschenkideen.

Dabei ist es jetzt so einfach, ein ganz persönliches Geschenk mit Wow-Effekt zu machen! Mit Balleristo kannst du Sportartikel wie Fussbälle, Volleybälle, Schienbeinschoner oder Trinkflaschen schnell, einfach und kostengünstig personalisieren lassen – und das ganz ohne Mindestbestellmenge! Den Geburtstagskind-Namen, einen Insider-Spruch oder ein Bild von euch beiden – du entscheidest ganz nach deinem Gusto.