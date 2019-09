Der Herbst wartet nicht

Bunte Wälder, beste Fernsicht und Erntezeit: Im Schweizer Herbst steht der Genuss im Vordergrund. Am besten sofort loslegen damit.

Durch farbige Herbstwälder streifen und ganz viel Laub aufwirbeln. Ein Glas exklusiven Rotwein geniessen, nachdem dir der Winzer persönlich seinen Rebberg gezeigt hat? Oder frische Bergluft einatmen, nachdem du mit dem E-Bike einen panoramareichen Gipfel erklommen hat? Wie sieht dein perfekter Herbsttag aus?

Eigentlich ist er ja viel zu kurz, der Schweizer Herbst. Keine andere Jahreszeit hat so viel zu bieten, keine andere macht es einem so leicht, das Leben mit allen Sinnen auszukosten.

Magisch sind die Farben, köstlich die saisonalen Spezialitäten, fröhlich die Bauernmärkte und Winzerfeste. Nur verpassen darf man ihn nicht. Denn der Herbst ist knapp und kostbar.

Auf das übernächste Wochenende warten? Besser gleich geniessen.

Zum Beispiel im Wallis, wo die goldigen Rebberge entlang der Rhone gekrönt werden von einer eindrücklichen Viertausenderkulisse. Oder im Tessin, wo man die gemütlichen Grotti und kastanienreichen Wälder wegen der südlichen Lage besonders lange geniessen kann. Wer historische Städte und traditionelle Feste mag, kommt in der Region Freiburg voll auf die Kosten. Imposante Bergriesen, dichte Wälder und glasklare Seen gibt es im Berner Oberland – hier kam schon Goethe ins Schwärmen. Und wer die goldenen Lärchen rund um den glitzernden Silsersee sieht, begreift schnell, warum der Maler Segantini das Engadin so inspirierend fand.