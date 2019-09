Triff Christa Rigozzi und lerne die Gebärdensprache!

Am internationalen Tag der Gebärdensprachen lädt Huawei zu einem Fest ein. Neben Crashkursen steht heute auf dem Berner Bahnhofplatz auch eine Märchenstunde mit der beliebten Ex-Miss Schweiz auf dem Programm. Komm vorbei, es lohnt sich!

Am heutigen Montag findet vor der Heiliggeistkirche ein besonderer Anlass statt. Im Rahmen des internationalen Tags der Gebärdensprachen soll auch die hörende Bevölkerung einen Einblick in das Sprachsystem für Gehörlose bekommen. Zwischen 12 und 18 Uhr können Neugierige Crashkurse in den drei Schweizer Gebärdensprachen absolvieren. Danach lassen sich im Pop-Up-Bistro «Café des Signes» die erworbenen Fähigkeiten erproben. Highlight des Nachmittags ist aber sicherlich die Märchenstunde mit Christa Rigozzi: Von 14 bis 16 Uhr wird die Tessinerin Geschichten aus Kinderbüchern vorlesen, während simultan eine Dolmetscherin in Gebärdensprache übersetzt.

Organisiert wird der Anlass von Huawei. Wie kommt es dazu, dass sich ein Handyhersteller um die Anliegen von Gehörlosen kümmert? Huawei hat vergangenes Jahr in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union der Gehörlosen und dem Schweizer Gehörlosenbund die kostenlose App StorySign entwickelt. Die Idee dahinter: Gehörlose Kinder sollen lernen, geschriebene Worte zu verstehen. Man scannt mit der App den Text in einem Kinderbuch, worauf die animierte Figur «Star» die Worte mit ihren Händen in Gebärden übersetzt. So lernen die Kinder, die ausbuchstabierten Wörter mit den Gesten zu verknüpfen.

Anlässlich des heutigen Tags der Gebärdensprachen stehen gleich zwei Neuerungen bei StorySign an. Einerseits ist neu die American Sign Language in der App enthalten – immerhin die weltweit verbreitetste Gebärdensprache. Andererseits ist StorySign ab heute auch im Apple App Store erhältlich. So können nun auch iPhone-Besitzer ihre Kinder beim Lernen geschriebener Sprache unterstützen. Damit rückt Huawei seinem Ziel, so viele Kinder wie möglich mit der App zu erreichen, ein grosses Stück näher.

Der Oscar-prämierte Regisseur Chris Overton hilft ebenfalls dabei mit, die App bekannt zu machen. Er portraitiert für StorySign in ganz Europa Familien mit gehörlosen Kindern. Der neueste Kurzfilm spielt in Zürich. Im Video lernt man die stark schwerhörige Lara (4) und ihre Eltern kennen, die ihrer Tochter dank der App auf dem Kinderbett Gutenachtgeschichten vorlesen können.