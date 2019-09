Fünf Gründe für den Amorana-Adventskalender Viele Gründe sprechen für den Amorana-Adventskalender. Welcher überzeugt dich und beschert dir so einen heissen Advent? Ausserdem profitierst du jetzt und nur für kurze Zeit von 20 Franken Rabatt.

1. Der Alltag wird zum Vorspiel

Die 24 Böxli machen aus dem Advent ein aufregendes Liebesspiel. Zu wissen, dass dich zu Hause eine verführerische Überraschung erwartet, sorgt für Spannung und Kribbeln, während du deiner Alltagsbeschäftigung nachgehst. Du geniesst den Adventskalender mit deinem Lieblingsmenschen zusammen? Macht das Auspacken am Abend zum gemeinsamen Erlebnis inklusive ausprobieren. Treibt euer Verlangen auf die Spitze, indem ihr euch tagsüber sextet und darüber fantasiert, was wohl heute Abend im Kalender auf euch wartet.

2. Endlich ohne Mühe kommen

Der Orgasm-Gap ist real: Für viele Frauen ist der Höhepunkt beim Sex nicht selbstverständlich, denn nicht immer werden beim herkömmlichen Liebesakt die richtigen Knöpfe bedient. Hört sich vertraut an? Wetten, der Adventskalender ändert das! In den Böxli warten eine Menge Produkte, die dem weiblichen Höhepunkt auf die Sprünge helfen: etwa der Amorana-Bestseller Womanizer, ein stimulierendes Klitoris-Gel, Liebeskugeln fürs Beckenbodentraining, ein Paarvibrator, Penisringe, die für zusätzliche Stimulierung sorgen, und Mini-Vibratoren, die dezent beim Sex eingesetzt werden können – vom Finger-Vibrator bis hin zum kompakten Womanizer Starlet.

3. Unbekannte Vorlieben entdecken

Du willst dich an Fesselspiele wagen, traust dich aber nicht, deinem Partner davon zu erzählen? Vibratoren, die man heimlich beim Dinner-Date tragen und fernsteuern kann, reizen dich, aber du zögerst noch? Oder du brauchst Anregungen für ein kreatives Liebesspiel? Der Erotik-Adventskalender gibt dir den nötigen Ruck! Auch stehen die Chancen gut, dass du dabei Produkte entdeckst, die du dir sonst nicht gekauft hättest – und so auf bisher unbekannte Vorlieben stösst. Das richtet sich übrigens genauso an Singles: Mit der bunten Auswahl an Toys kannst du dich auf eine erotische Entdeckungsreise begeben und solo umso besser herausspüren, was dir gefällt. Und wer schliesslich weiss, wie der eigene Körper und die Lust so ticken, hat umso besseren Sex.

4. Heisse Erinnerungen verschenken

Manche Menschen bevorzugen materielle Geschenke, andere haben mehr Freude an gemeinsamen Erlebnissen. Mit den Adventskalendern von Amorana geht beides. Schnapp dir jetzt ein Exemplar und verschenke nicht nur eine Menge tolle Produkte, sondern eben auch Zeit zu zweit – die euch bestimmt noch lange als heisse Erinnerung in den Köpfen bleibt.

5. Sich emotional näherkommen

Die Weihnachtshektik regt nicht gerade zu sinnlichen Winternächten an. Das wird sich aber schlagartig ändern, wenn ihr einen Amorana-Kalender ins Schlafzimmer stellt. Lasst euch zur gemeinsamen Erholung und einem ausgedehnten Vorspiel inspirieren und kommt euch dabei sowohl körperlich als auch emotional näher. Der Sex danach wird umso leidenschaftlicher sein! Wie wärs also, wenn du deiner Liebsten mit dem Wärme-Öl den Stress wegmassierst und ihr euch beim Duschen gegenseitig mit dem vibrierenden Schwamm einseift? Oder du deinem Partner die blickdichte Augenmaske aufsetzt und mit diversen Toys von Kopf bis Fuss seine erogenen Zonen erkundest?