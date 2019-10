Ostern bis Oktober? Oder doch erst, wenn es gefroren wird auf den Strassen? Sicher ist: Der halbjährliche Reifenwechsel macht niemandem wirklich Spass. Alle scheinen am selben Tag auf die gleiche Idee zu kommen – und bis man in der Garage endlich seinen Termin hat, ist es bald wieder Zeit für den nächsten Wechsel. Selber machen ist besser? Das sagen nur die, denen noch nie der Schraubenschlüssel auf den Fuss gefallen ist.

Eigentlich könnte man die Liste abkürzen und die Einträge von 1 bis 10 allen Mittelspur- und Linksklebern widmen. Denn warum es so viele Menschen gibt, die das einfachste Prinzip des Strassenverkehrs nicht verstehen, ist genauso faszinierend wie nervtötend. Deshalb hier noch einmal: Man fährt rechts. Punkt. Zum Überholen – und nur zum Überholen – wechselt man auf die linke Spur. Dann fährt man wieder rechts. Danke.

Für monatliche 839 Franken nimmst du einen der fortschrittlichsten und am besten ausgestatteten Wagen der Stunde mit.

Die Preisgestaltung vieler Garagen-Services ist oft so undurchschaubar und verwirrend wie der Plot einer mexikanischen Telenovela. Carvolution hat den Überblick und nimmt dir die Qual der Wahl ab.

Finde in der Bildstrecke heraus, wie du dir einige der Ärgernisse ersparen kannst.

4. Das alljährliche Versicherungschaos

Niemand bezahlt gerne Prämien, und niemand zahlt gerne zu viel. Immer im Herbst geht deshalb das Chaos los – Offerten bestellen, Angebote vergleichen, allenfalls Versicherer wechseln. Am Ende spart man vielleicht ein bisschen Geld. Doch ganz ehrlich: Am liebsten würden wir uns um Autoversicherungen überhaupt nicht kümmern müssen.

5. Das Benzinpreis-Roulette

Es gibt gute Gründe, weshalb Benzin teuer ist. Trotzdem nervt es, wie willkürlich Preise angehoben und gesenkt werden, oft ohne Zusammenhang mit der aktuellen Newslage. Erdöl ist wegen der flauen Wirtschaftslage billig wie noch nie? An der Tankstelle merkt man nichts davon. Dafür ist eines so sicher wie das Amen in der Kirche: Auf der Autobahn ist Sprit ein Luxusgut – und die nächste Tankstelle ist immer die teuerste.

6. Garagisten-Willkür

Nichts gegen Garagisten, die meisten arbeiten zuverlässig und sind ehrlich. Aber durchschaubar sind die Preise oft nicht. Kein Wunder, man ist ja kein Automechaniker – und warum genau zahlt man für das Öl fast immer ein Vielfaches des Ladenpreises?

7. Stau, Stau und nochmals Stau

Man muss ja nicht unbedingt am ersten Ferienwochenende durch den Gotthard wollen. Wirklich nervig sind jene Staus, die einem unvorbereitet treffen – und die den ganzen Zeitplan über den Haufen schmeissen. An der Baustelle, die gestern noch nicht da war, zum Beispiel. Oder am späten Abend, wenn man zwar die Rush Hour vermieden hat, dabei aber vergessen hat, dass im Letzigrund Pink gerade 40 000 Fans mobilisiert hat. Ächz.