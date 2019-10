Superstar Lizzo singt (fast) nur für dich!

Superstar Lizzo füllt ganze Stadien – du kannst sie jetzt exklusiv in ganz kleinem Rahmen live erleben. Wir verlosen 2 x 2 Tickets inklusive Fahrt und Hotel in München.

«Wenn du dich selbst liebst, wird alles möglich!» – Dank ihrer schillernden Persönlichkeit, ihrer unübersehbaren Strahlkraft und einer Stimme, die den Boden zum Beben bringt, ist Lizzo mit einem schier grenzenlosen Selbstbewusstsein ausgestattet und marschiert mit reichlich Schlitzohrigkeit, Temperament und Seele ins Scheinwerferlicht. Ihren Stimmumfang ausschöpfend wie nie zuvor und sich selbst ausgiebig feiernd, sagt sie ihre Meinung, zensiert nichts und zeigt ein beneidenswertes Mass an Ehrlichkeit, purer Leidenschaft und feurigem Eifer.

Die Powerfrau mit dem unvergleichbaren Style, einzigartigen Flow und Zeug zum internationalen Megastar bricht 2019 alle Rekorde und füllt bei ihren Auftritten riesige Arenen. Wir bieten jetzt die Möglichkeit, den wohl aufregendsten Act der Stunde im Rahmen der «Cuz I Love You Too»-Tour am 15. November 2019 in München live zu erleben. Und nicht etwa inmitten Tausender tobender Fans, sondern in gemütlicher, persönlicher Atmosphäre in der Münchner Tonhalle.

Lass dir diese Chance nicht entgehen und mach mit! Alles, was du dafür tun musst: Melde dich beim Gewinnspiel an, und mit etwas Glück gehörst du zu den Gewinnern der 2x2 Tickets für dieses unvergessliche Erlebnis. Zum Preis gehören neben dem Eintritt zum Konzert natürlich auch noch die Hin- und Rückreise im luxuriösen 1.-Klasse-Wagen des Reisesponsors SBB sowie eine Übernachtung in einem ausgewählten Hotel in der Stadt.

Teilnahmeschluss: 28. Oktober 2019