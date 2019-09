Wie sicher ist dein Geld bei Banking-Apps?

Tipp vom neon-CTO Simon Youssef: Banken verschicken nie solche Nachrichten. Gib deine Codes nie auf einer Webseite ein, die du über so eine Nachricht erhältst (auch nicht für «Wettbewerbs-Aktionen», «Testkäufe» oder Ähnliches). E-Banking immer nur über die offizielle Webseite der Bank oder die Banking-App auf dem Smartphone aufrufen.

Bei den meisten Apps loggst du dich mit einer Vertragsnummer plus Login-Code ein. Kriminelle versuchen diese Informationen zu ergattern, indem sie zum Beispiel eine E-Mail oder SMS (mit der Bank als angeblichen Absender) versenden und Kunden unter einem Vorwand («Wir müssen dein Konto verifizieren») dazu bringen, Login-Daten auf einer Fake-Webseite einzugeben.

Eine der grössten Gefahren beim normalen E-Banking, ist das sogenannte «Phishing». Dabei versuchen Kriminelle, an deine Konto-Login-Daten zu gelangen und Geld von deinen Konten zu stehlen. Dabei gehen sie wie folgt vor (eine genaue Erklärung dazu findest du hier ):

2. Code für Freigabe von Überweisungen in der App

Normalerweise erfordert eine Überweisung in der App einen Code. Verbreitet sind zum Beispiel die TAN-Liste oder SMS-TAN (m-TAN), die jedoch ältere, leichter zu überwindende Methoden darstellen. Sicher, aber nicht so nutzerfreundlich ist ein zusätzlicher Kartenleser oder eine zusätzliche App. Die modernste Variante vereint alles in einer App – die App wird bei der Kontoeröffnung spezifisch für das Smartphone freigeschaltet und der Kunde wählt einen eigenen Überweisungs-Code, der nur auf seinem Smartphone funktioniert.

Tipp vom neon-CTO Simon Youssef: Alte Verfahren wie m-TAN sind nicht zu empfehlen. Unbedingt umsteigen auf eine modernere Lösung. Wer es nutzerfreundlich mag, wählt das Angebot mit einer selbstgewählten Überweisungs-PIN, die nur auf dem eigenen Smartphone gültig ist.