«Zahnlücken sind nicht sexy»

Wie ging es dann weiter?

Melissa: Per Zufall bin ich bei 20 Minuten über einen Beitrag von bestsmile gestolpert. Erst wollte mir nicht in den Kopf, wie dieses Plastikding meine Zähne verschieben sollte. Ich wollte es aber unbedingt ausprobieren, weil ich es langsam satt hatte, mit einer Zahnlücke rumzulaufen. Also ging ich zum Gratis-Scan, um es mir anzuschauen. Ich hätte es ja immer noch lassen können. Später während der Behandlung überprüfte ich meine Zähne täglich und nach der dritten Spange sah ich endlich, dass es funktionierte.