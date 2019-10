Jetzt mit Langlauf beginnen oder dich verbessern!

In Pontresina bietet sich dir bereits im Frühwinter die perfekte Gelegenheit, dich auf Langlaufski zu versuchen oder deine Technik zu verbessern.

Dank fachkundiger Betreuung und attraktiver Höhenlage auf 1800 m.ü.M. bietet Pontresina die besten Voraussetzungen für einen stil- und schneesicheren Start in den Langlaufwinter. Profitiere am Langlauf-Opening in Pontresina von wertvollen Tipps und Tricks und verbessere deine Technik nachhaltig. Individuelle Betreuung ist dank kleiner Gruppengrössen garantiert. Daneben erwartet dich im Engadiner Langlauf-Eldorado ein spannendes Rahmenprogramm mitsamt Schneeschuhtour durch das frühwinterliche Hochtal oder einem Wachskurs mit lokalen Skiservice-Fachleuten.

Zeitgleich zum Langlauf-Opening startet zudem die Langlauf-Kampagne «Firmen laufen lang» von Graubünden Ferien. Während dem Langlauf-Opening zählen deine gesammelten Kilometer hierbei sogar doppelt. Kurz gefasst: Das Langlauf-Opening im Herzen der Engadin-Skimarathon-Strecke ist die perfekte Vorbereitung für eine vielversprechende Langlaufsaison.