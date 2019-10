Das Untergeschoss mit Tageslicht aufwerten

Viele Eigenheime verfügen über grosszügige Kellerräume, die oft als Abstell- oder Rumpelkammern dienen. Diese könnten jedoch auch als Arbeits- oder Hobbyräume genutzt werden. Rudolf Signer, CEO von Heliobus®, weiss: «Die Düsterheit im Untergeschoss schreckt viele Menschen ab sich länger in einem solchen Raum aufzuhalten. Durch den herkömmlichen Lichtschacht gelangt zu wenig Tageslicht in diese Räume». Kunstlicht schaffe dabei nur bedingt Abhilfe, denn das eingeengte Gefühl bleibt meist bestehen.

Das Badezimmer dieses Kunden befindet sich im Untergeschoss, was ohne «daylight shaft» ungemütlich wäre.

Der Heliobus® «daylight shaft» bringt bis zu zwanzig Mal mehr Tageslicht in das Untergeschoss. Sogar diffuses Licht bei bewölktem Himmel genügt bereits dafür. Über ein Spiegelsystem wird das Tageslicht in den Keller gelenkt. Dadurch werden Kellerräume nicht nur heller, man erhält über die Spiegel sogar Blickkontakt zur Aussenwelt. Himmel, Wolken und Pflanzen können aus dem Raum wahrgenommen werden. Eine völlig neue Atmosphäre breitet sich im lichtdurchfluteten Untergeschoss aus. Dank dem ausgeklügelten Lüftungssystem kommt auch Frischluft in den Raum. Bereits über 10 000 Kunden profitieren heute von Tageslicht im Untergeschoss mittels daylight shaft, dessen Einsatzmöglichkeiten beinahe grenzenlos sind. Stellvertretend meint ein zufriedener Kunde, dass das Ergebnis «wundervoll» sei und «ganz den Erwartungen» entspräche.

So funktionierts: