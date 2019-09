Ultimative Blowjob-Maschine mit künstlicher Intelligenz

Das Innere des Autoblows A.I. besteht aus einem samtweichen Sleeve mit verführerischem Kussmund und einem Greifarm, der deinen Penis geschmeidig eng umschlingt und die von dir ausgewählte Position einnimmt. Du musst nur den Masturbator in Stellung bringen und den für dich passende Modus auswählen. So unkomplizierte und intensive Blowjobs hat du bestimmt noch nie erlebt!

Verbessere auch gleichzeitig deine Ausdauer! Mit der Blowjob-Maschine Autoblow befriedigst du nicht nur dein Verlangen nach heissen Blowjobs, sondern kannst auch noch deine sexuelle Ausdauer trainieren. Das Sextoy für Männer ist mit einem Pause-Knopf und dem «edging»-Programm ausgestattet. Du kannst also selbst bestimmen, wann die Blowjob-Maschine eine Pause machen soll oder das «edging»-Programm bestimmen lassen. Es sorgt für eine intensive Stimulation und stoppt dann für einige Sekunden, bis es dich wieder aufs Neue verwöhnt. So kannst du mit lustvollem Hinauszögern mühelos deine Standhaftigkeit trainieren.

Für einen perfekte Blowjob wurden hunderte Stunden Oralsex-Videomaterial ausgewertet. Das Autoblow-Team wollte genau verstehen, welche Bewegungen Männer um den Verstand bringen. Insgesamt 250 Bewegungspositionen wurden erkannt und in Form von je 10 Blowjob-Modi und -Geschwindigkeiten im neuen Autoblow A.I. eingebaut. So kann jeder Mann ein realistisches und überwältigendes Fellatio-Vergnügen geniessen.

HIV-Selbsttest – für sexuelle Sicherheit

Der HIV-Selbsttest ist die einfachste Art zu testen, ob du möglicherweise HIV infiziert bist. Den Schnelltest, der auch von HIV-Kontrollzentren genutzt wird, kannst du bequem und anonym zu Hause durchführen. Im Test-Kit ist alles enthalten, was du brauchst – von Pflastern bis zur Pipette. Alles, was du beisteuern musst, ist ein Tropfen deines Blutes. Er ist einfach in der Anwendung und in nur zehn Minuten erfährst du das Testergebnis mit einer Trefferquote von 99.9%. Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, da so zusammen mit einem Arzt schnell reagiert werden und eine Weiterentwicklung zu Aids verhindert werden kann.