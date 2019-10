Erlebe Manchester United live in Old Trafford mit Melitta

Manchester United bestreitet am 20. Oktober das Derby gegen seinen Erzrivalen FC Liverpool. Mach mit uns gewinne jetzt eine Reise nach Manchester für dich und deine Begleitung.

Als offizieller Kaffee-Partner von Manchester United sorgt Melitta in Old Trafford vor, während und nach dem Spiel mit insgesamt 200 Kaffeevollautomaten und Filterkaffeemaschinen für einen einzigartigen Kaffeegenuss. Die Chance auf Melitta-Kaffeegenuss in Old Trafford gibt es nun auch für dich.

Du willst unbedingt ans Derby von Manchester United gegen den FC Liverpool am 20. Oktober 2019? Dann mach mit und gewinne 1 x 2 Tickets für das Spiel für dich und deine Begleitung, den Flug nach und von Manchester, eine Hotelübernachtung im Doppelzimmer und eine exklusive Stadionführung.

Nimm jetzt am Wettbewerb teil und mit etwas Glück bist du dabei, wenn Manchester United auf den FC Liverpool trifft.