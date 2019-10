Gehöre zu den Digital Leaders der Schweiz

Du entwickelst während des Studiums eine Geschäftsidee für ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung. In Workshops, Prototyping-Hackathons und Startup Coaching Sessions erarbeitest du einen Businessplan, einen Prototyp und ein Pitchdeck. Diese präsentierst du vor echten Business Angels. Geleitet wird die Innovation Challenge von Samuel Scheer , Tech-Unternehmer aus Israel und Startup Coach am Innovation and Entrepreneurship Lab der ETH Zürich.

4. Besuche Tech-Hotspots in der Schweiz, den USA und China

Im ersten Semester besuchst du die ETH, die EPFL, das IMD und das CERN, um einen vertieften Einblick ins Schweizer Innovationsökosystem zu erhalten. Im zweiten Semester geht es für fünf Tage in die USA. Dort werden Harvard und das MIT Massachusetts Institute of Technology in Boston sowie die Yale University in New Haven und ausgewählte Technologiefirmen in New York besichtigt. Im letzten Semester reist die Studiengruppe nach Peking und Shanghai.