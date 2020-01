So meisterst du die Rückkehr in den Pflegeberuf

Überlegst du dir die Rückkehr in den Pflegeberuf? Denkst du über einen Wechsel in ein Akutspital nach? Der massgeschneiderte Wiedereinstiegskurs für diplomierte Pflegefachpersonen am Claraspital bietet dir einen optimalen Start.

Hast du einen Diplomabschluss als Pflegefachperson? Hast du nach einer Berufspause wieder den Wunsch, in den Pflegeberuf einzusteigen? Würde dir die Auffrischung deines Fachwissens und das Üben von pflegetechnischen Verrichtungen mehr Sicherheit für den Wiedereinstieg geben? Dann ist dieses Bildungsangebot genau das Richtige für deinen nächsten Schritt, um Sicherheit (zurück) zu gewinnen und in den Beruf zurückzukehren: Das Bildungsangebot für WiedereinsteigerInnen in den Pflegeberuf am Claraspital.